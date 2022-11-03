Німеччина терміново закликає своїх громадян покинути Іран

Міністерство закордонних справ Німеччини закликає своїх громадян терміново залишити Іран через ризик довільних арештів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Німеччини.

"Для громадян Німеччини існує конкретний ризик бути довільно заарештованими, допитаними та засудженими до тривалих термінів тюремного ув'язнення. Насамперед ризику наражаються особи з подвійним громадянством, які мають іранське громадянство на додаток до німецького. У недавньому минулому мала місце велика кількість довільних арештів іноземних громадян" , - йдеться у повідомленні. Також у МЗС ФРН попереджають, що ситуація в Ірані загострилася на тлі протестів після загибелі молодої іранки.