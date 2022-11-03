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Німеччина терміново закликає своїх громадян покинути Іран

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Четвер 03 листопада 2022 15:51
Німеччина терміново закликає своїх громадян покинути Іран Фото: Німеччина терміново закликає своїх громадян залишити Іран (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Міністерство закордонних справ Німеччини закликає своїх громадян терміново залишити Іран через ризик довільних арештів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Німеччини.

"Для громадян Німеччини існує конкретний ризик бути довільно заарештованими, допитаними та засудженими до тривалих термінів тюремного ув'язнення. Насамперед ризику наражаються особи з подвійним громадянством, які мають іранське громадянство на додаток до німецького. У недавньому минулому мала місце велика кількість довільних арештів іноземних громадян" , - йдеться у повідомленні.

Також у МЗС ФРН попереджають, що ситуація в Ірані загострилася на тлі протестів після загибелі молодої іранки.

Крім того, раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія поділилася зі Сполученими Штатами Америки розвіданими, в яких вказувалося, що Іран планує напад на їхню країну та Ірак.

Пізніше в Ірані над куполом мечеті Джамкаран у священному місті Кум було піднято червоний прапор помсти, що може означати оголошення війни.

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