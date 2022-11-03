Германия срочно призывает своих граждан покинуть Иран
Министерство иностранных дел Германии призывает своих граждан срочно покинуть Иран из-за риска произвольных арестов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Германии.
"Для граждан Германии существует конкретный риск быть произвольно арестованными, допрошенными и приговоренными к длительным срокам тюремного заключения. Прежде всего, риску подвергаются лица с двойным гражданством, имеющие иранское гражданство в дополнение к немецкому. В недавнем прошлом имело место большое количество произвольных арестов иностранных граждан", - говорится в сообщении.
Также в МИД ФРГ предупреждают, что ситуация в Иране обострилась на фоне протестов, после гибели молодой иранки.
Кроме того, ранее сообщалось, что Саудовская Аравия поделилась с Соединенными Штатами Америки разведанными, в которых указывалось, что Иран планирует нападение на их страну и Ирак.
Позже в Иране над куполом мечети Джамкаран в священном городе Кум был поднят красный флаг мести, что может означать объявление войны.
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