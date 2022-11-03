Германия срочно призывает своих граждан покинуть Иран

Министерство иностранных дел Германии призывает своих граждан срочно покинуть Иран из-за риска произвольных арестов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Германии.

"Для граждан Германии существует конкретный риск быть произвольно арестованными, допрошенными и приговоренными к длительным срокам тюремного заключения. Прежде всего, риску подвергаются лица с двойным гражданством, имеющие иранское гражданство в дополнение к немецкому. В недавнем прошлом имело место большое количество произвольных арестов иностранных граждан", - говорится в сообщении. Также в МИД ФРГ предупреждают, что ситуация в Иране обострилась на фоне протестов, после гибели молодой иранки.