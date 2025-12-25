UA

Німеччина та Україна розширять виробництво дрона "Лінза"

Ілюстративне фото: виробництво дронів (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Україна за підтримки Німеччини масштабує виробництво ударно-розвідувального дрона "Лінза", здатного знищувати цілі та вести тактичну розвідку на полі бою.

Як передає РБК-Україна, про це повідомило Міністерство оборони України.

Проєкт реалізується в межах ініціативи Build with Ukraine. Так, українська компанія Frontline Robotics і німецька Quantum Systems вирішили розширити серійне виробництво безпілотника для потреб Сил оборони.

В Міноборони зазначили, що "Лінза" - це дрон-бомбер тактичного рівня, здатний виконувати як ударні, так і розвідувальні завдання. Безпілотник оснащений гіростабілізованою камерою з цифровим зумом, що дозволяє вести спостереження та коригувати дії в режимі реального часу.

Максимальне корисне навантаження становить до 2 кілограмів, а радіус застосування - до 10 кілометрів.

Основне призначення "Лінзи" - знищення живої сили та техніки противника, а також дистанційне мінування. Водночас його технічні можливості дають змогу використовувати дрон і для тактичної розвідки, зокрема на ділянках активних бойових дій.

Окремою перевагою дрона є виносна антена, яка дозволяє оператору керувати апаратом із захищеного укриття. Це знижує ризики для особового складу та підвищує живучість розрахунків БпЛА на полі бою.

Масштабування виробництва "Лінзи" у співпраці з німецьким партнером має на меті збільшити кількість сучасних безпілотників, доступних українським підрозділам, а також пришвидшити їх постачання безпосередньо на фронт.

Формат співпраці включає:

  • локалізацію складання дронів в Україні;
  • спільну інтеграцію бойових модулів і систем наведення;
  • використання українського бойового досвіду для модернізації БпЛА;
  • поступове перенесення частини виробничого ланцюга в Україну.

Це дозволяє швидше масштабувати випуск, зменшити залежність від імпорту та оперативно змінювати характеристики дронів під потреби Сил оборони.

 

Допомога Німеччини Україні

Україна та Німеччина за час повномасштабної війни вибудували системне партнерство у сфері виробництва безпілотників, яке поступово переходить від разових постачань до спільного серійного виробництва і локалізації технологій.

Ще б пак, 22 грудня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що російський диктатор Володимир Путін не демонструє ознак готовності до завершення війни проти України.

У зв'язку з цим у Німеччині готують суттєві зміни у роботі Федеральної розвідувальної служби. Влада планує надати спецслужбі значно ширші повноваження: окрім збору розвідувальних даних, вона зможе безпосередньо протидіяти загрозам для держави, зокрема проводити кібератаки та спеціальні операції за межами країни.

