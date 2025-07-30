Німеччина та Італія заблокували санкції ЄС проти Ізраїлю: що сталося в Брюсселі

За даними німецьких джерел видання, ключову роль у блокуванні ініціативи відіграли Німеччина та Італія.

Обговорення в Комітеті постійних представників у Брюсселі завершилися безрезультатно.

Єврокомісія вперше запропонувала часткове припинення участі Ізраїлю у програмі досліджень Horizon Europe - одному з ключових інструментів наукового співробітництва між ЄС та третіми країнами.

Це стало б першим прямим кроком Брюсселя проти Ізраїлю з початку війни у Газі. Однак, спротив низки держав-членів блокує ухвалення цього рішення на рівні ЄС.

Тиск з боку США

Президент США Дональд Трамп, який раніше уникав прямої критики дій Ізраїлю, цього разу відкрито закликав союзника посилити постачання гуманітарної допомоги до Гази.

Після зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Шотландії, Трамп заявив, що незалежно від того, чи називаєте ви це голодом чи ні, це діти, які голодують.

Його заява, за оцінками західних ЗМІ, свідчить про зміну риторики США щодо Ізраїлю на тлі зростання міжнародного тиску.

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц (ХДС) повідомив, що два літаки Бундесверу вже вилетіли для участі в гуманітарній операції з повітряного скидання допомоги над Газою.

Їх спорядження відбувається в Йорданії. Місії можуть початися вже сьогодні або найближчими днями.

Водночас гуманітарні організації ставлять під сумнів ефективність таких дій.

За їх словами, обсяги допомоги при скиданні мізерні, а сам метод - дорогий і небезпечний. Піддони можуть становити загрозу для життя людей на землі.