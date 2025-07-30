Германия и Италия заблокировали санкции ЕС против Израиля: что произошло в Брюсселе

Европейский Союз не смог достичь договоренности о введении санкций против Израиля из-за катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
По данным немецких источников издания, ключевую роль в блокировании инициативы сыграли Германия и Италия.
Обсуждения в Комитете постоянных представителей в Брюсселе завершились безрезультатно.
Еврокомиссия впервые предложила частичное прекращение участия Израиля в программе исследований Horizon Europe - одном из ключевых инструментов научного сотрудничества между ЕС и третьими странами.
Это стало бы первым прямым шагом Брюсселя против Израиля с начала войны в Газе. Однако, сопротивление ряда государств-членов блокирует принятие этого решения на уровне ЕС.
Президент США Дональд Трамп, который ранее избегал прямой критики действий Израиля, на этот раз открыто призвал союзника усилить поставки гуманитарной помощи в Газу.
После встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии, Трамп заявил, что независимо от того, называете ли вы это голодом или нет, это дети, которые голодают.
Его заявление, по оценкам западных СМИ, свидетельствует об изменении риторики США в отношении Израиля на фоне роста международного давления.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (ХДС) сообщил, что два самолета Бундесвера уже вылетели для участия в гуманитарной операции по воздушному сбросу помощи над Газой.
Их снаряжение происходит в Иордании. Миссии могут начаться уже сегодня или в ближайшие дни.
В то же время гуманитарные организации ставят под сомнение эффективность таких действий.
По их словам, объемы помощи при сбросе мизерные, а сам метод - дорогой и опасный. Поддоны могут представлять угрозу для жизни людей на земле.
Напомним, 27 июля армия обороны Израиля объявила о ежедневных перерывах в боевых действиях в секторе Газа (некоторых районах), чтобы создать коридоры для доставки гуманитарной помощи.
Согласно заявлению, бои будут прекращены с 10:00 до 20:00 по местному времени.
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