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Німеччина та Франція домовилися про взаємну підтримку для запобігання енергокризі

Фото: Німеччина та Франція уклали енергетичний пакт (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Німеччина та Франція зобов'язалися надавати один одному взаємну підтримку у запобіганні можливої енергетичної кризи після припинення поставок із Росії на тлі війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

У рамках спільної угоди, підписаної канцлером Німеччини Олафом Шольцем і прем'єр-міністром Франції Елізабет Борн, Німеччина забезпечуватиме Францію електроенергією, а натомість отримуватиме такий необхідний природний газ,

"Друзі допомагають один одному у біді", - сказав Шольц після церемонії підписання у Берліні. Борн підтримав цю думку, заявивши, що дружба між країнами має вирішальне значення. Вона вже довела, що може витримати випробування та впоратися з багатьма проблемами.

Німеччина сильно залежала від постачання російського газу до того, як у лютому війська Москви вторглися в Україну. З того часу Німеччина намагалася знайти інші джерела, зокрема за рахунок збільшення імпорту зрідженого природного газу.

Тим часом Франція щосили намагається задовольнити свої потреби в електроенергії через ремонт на кількох атомних електростанціях країни.

Є побоювання, що різке зростання попиту на електроенергію з боку Франції цієї зими у поєднанні зі зниженням виробництва в Німеччині та обмеженими пропускними здібностями в Європі може створити навантаження на енергосистему континенту.

Раніше канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина досить сильна, щоб подолати кризу, спричинену вторгненням Росії в Україну, і вийти з неї сильніше завдяки новому підходу до енергетичної, оборонної та торговельної політики у найбільшій економіці Європи.

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Франція