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Германия и Франция договорились о взаимной поддержке для предотвращения энергокризиса

Фото: Германия и Франция заключили энергетический пакт (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Германия и Франция обязались оказывать друг другу взаимную поддержку в предотвращении возможного энергетического кризиса после прекращения поставок из России на фоне войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В рамках совместного соглашения, подписанного канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Франции Элизабет Борн, Германия будет обеспечивать Францию электроэнергией, а взамен получать столь необходимый природный газ,

"Друзья помогают друг другу в беде", - сказал Шольц после церемонии подписания в Берлине. Борн поддержал это мнение, заявив, что дружба между странами имеет решающее значение. Она уже доказала, что может выдержать испытания и справиться со многими проблемами.

Германия сильно зависела от поставок российского газа до того, как в феврале войска Москвы вторглись в Украину. С тех пор Германия пыталась найти другие источники, в том числе за счет увеличения импорта сжиженного природного газа.

Тем временем Франция изо всех сил пытается удовлетворить свои потребности в электроэнергии из-за ремонта на нескольких атомных электростанциях страны.

Есть опасения, что резкий рост спроса на электроэнергию со стороны Франции этой зимой в сочетании со снижением производства в Германии и ограниченными пропускными способностями в Европе может создать нагрузку на энергосистему континента.

Ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия достаточно сильна, чтобы преодолеть кризис, вызванный вторжением России в Украину, и выйти из него сильнее благодаря новому подходу к энергетической, оборонной и торговой политике в крупнейшей экономике Европы.

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