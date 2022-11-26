Германия и Франция договорились о взаимной поддержке для предотвращения энергокризиса

В рамках совместного соглашения, подписанного канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Франции Элизабет Борн, Германия будет обеспечивать Францию электроэнергией, а взамен получать столь необходимый природный газ,

"Друзья помогают друг другу в беде", - сказал Шольц после церемонии подписания в Берлине. Борн поддержал это мнение, заявив, что дружба между странами имеет решающее значение. Она уже доказала, что может выдержать испытания и справиться со многими проблемами.

Германия сильно зависела от поставок российского газа до того, как в феврале войска Москвы вторглись в Украину. С тех пор Германия пыталась найти другие источники, в том числе за счет увеличения импорта сжиженного природного газа.

Тем временем Франция изо всех сил пытается удовлетворить свои потребности в электроэнергии из-за ремонта на нескольких атомных электростанциях страны.

Есть опасения, что резкий рост спроса на электроэнергию со стороны Франции этой зимой в сочетании со снижением производства в Германии и ограниченными пропускными способностями в Европе может создать нагрузку на энергосистему континента.