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Німеччина досить сильна, щоб подолати кризу, спричинену вторгненням РФ в Україну, - Шольц

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Берлін, Середа 23 листопада 2022 13:06
Німеччина досить сильна, щоб подолати кризу, спричинену вторгненням РФ в Україну, - Шольц Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Німеччина досить сильна, щоб подолати кризу, спричинену вторгненням Росії в Україну, і вийти з неї сильніше завдяки новому підходу до енергетичної, оборонної та торговельної політики у найбільшій економіці Європи, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми позбавляємося недоліків енергетичної та торгової політики, які призвели нас до односторонньої залежності від Росії та Китаю, зокрема", - заявив Шольц у Бундестазі, додавши, що продовжувати, як раніше, було неможливо.

За його словами, "у Німеччини є сили, щоб впоратися з кризою і вийти з неї сильніше".

Після вторгнення Москви в Україну німці зіткнулися з різким зростанням цін на енергоносії через перебої з постачанням із Росії.

За словами Шольца, уряд не зможе повністю зупинити зростання цін на енергоносії за рахунок субсидій, але може зменшити їх до прийнятного рівня.

Він додав, що обмеження на ціни на електроенергію та газ, які Берлін запровадить наступного року, доведуть ціни на енергію до рівня, якого експерти не очікували побачити до 2024 року.

"Тоді ми матимемо більше терміналів зрідженого газу в мережі, і прискорене поширення відновлюваних джерел енергії також вплине", - сказав Шольц.

Нагадаємо, Німеччина збільшить витрати на закупівлю та технічне обслуговування плавучих терміналів зрідженого природного газу (ЗПГ) для безпеки постачання енергоносіїв та відмови від російського газу на 3,6 млрд євро.

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