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Німеччина створює підрозділ для боротьби з російською дезінформацією

Фото: Німеччина боротиметься з путінською пропагандою (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Німеччина створила спеціальну робочу групу для протидії кампаніям з дезінформації, які покликані підірвати демократію та посіяти розбрат у суспільстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зі створенням нового підрозділу правляча коаліція канцлера Олафа Шольца робить наступний крок у реалізації висновків своєї першої стратегії національної безпеки, опублікованої минулого року, у якій Кремль виділено як головну загрозу її безпеці.

Робоча група, створена за спільною ініціативою міністерств внутрішніх справ, закордонних справ та юстиції, розпочне свою роботу з 10 спеціалізованими аналітиками, а кількість працівників планується подвоїти до 20, які відповідають за моніторинг та аналіз.

Основну увагу буде приділено виявленню та викриттю дезінформаційних операцій у соціальних мережах, у тому числі тих, які, ймовірно, спонсоруються Кремлем. Одним із прикладів є так звана кампанія Doppelgaenger, в результаті якої, за даними уряду Німеччини, за кілька тижнів було опубліковано понад мільйон постів на X із десятків тисяч фейкових акаунтів.

Інша мета полягає в тому, щоб попередити та знешкодити кампанії до того, як вони почнуться. Ця тактика відома як "попереднє викриття".

Війна Путіна

"Війна президента Росії Володимира Путіна також спрямована проти нас", - заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю Sueddeutsche Zeitung.

За її словами, Путін хоче зруйнувати мирний порядок у Європі, а разом із ним і якнайбільше ліберальних демократій. "У нього також є вкрай праві та вкрай ліві поплічники у наших парламентах, які індивідуально переймають його пропаганду", - сказала вона.

 

Нагадаємо, президент УкраїниВолодимир Зеленський 11 червня вперше особисто виступив у німецькому Бундестазі. Дві проросійські партії влаштували демарш, не з'явившись до зали. Від фракції правопопулісткою "Альтернативи для Німеччини" (АдГ) були лічені депутати, від помірковано лівої Спілки Сари Вагенкнехт (ССВ) нікого.

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