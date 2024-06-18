RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия создает подразделение для борьбы с российской дезинформацией

Фото: Германия будет бороться с путинской пропагандой (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Германия создала специальную рабочую группу для противодействия кампаниям по дезинформации, которые призваны подорвать демократию и посеять раздор в обществе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

С созданием нового подразделения правящая коалиция канцлера Олафа Шольца делает следующий шаг в реализации выводов своей первой стратегии национальной безопасности, опубликованной в прошлом году, в которой Кремль выделен как главная угроза ее безопасности.

Рабочая группа, созданная по совместной инициативе министерств внутренних дел, иностранных дел и юстиции, начнет свою работу с 10 специализированными аналитиками, а число сотрудников планируется удвоить до 20, отвечающих за мониторинг и анализ.

Основное внимание будет уделено выявлению и разоблачению дезинформационных операций в социальных сетях, в том числе тех, которые предположительно спонсируются Кремлем. Одним из примеров является так называемая кампания Doppelgaenger, в результате которой, по данным правительства Германии, за несколько недель было опубликовано более миллиона постов на X с десятков тысяч фейковых аккаунтов.

Другая цель состоит в том, чтобы упредить и обезвредить кампании до того, как они начнутся. Эта тактика известна как "предварительное разоблачение ".

Война Путина

"Война президента России Владимира Путина также направлена против нас", - заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью Sueddeutsche Zeitung.

По ее словам, Путин хочет разрушить мирный порядок в Европе, а вместе с ним и как можно больше либеральных демократий. "У него также есть крайне правые и крайне левые приспешники в наших парламентах, которые индивидуально перенимают его пропаганду", - сказала она.

 

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 11 июня впервые лично выступил в немецком Бундестаге. Две пророссийские партии устроили демарш, не явившись в зал. От фракции правопопулисткой "Альтернативы для Германии" (АдГ) были считанные депутаты, от умеренно левого Союза Сары Вагенкнехт (ССВ) никого.

Читайте РБК-Украина в Google News