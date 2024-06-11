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Ми завершимо війну на умовах України. Не залишимо її у спадок після себе, - Зеленський

Вівторок 11 червня 2024 17:00
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Ми завершимо війну на умовах України. Не залишимо її у спадок після себе, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна завершить війну з Росією на своїх умовах. Українці не залишать її у спадок своїм дітям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час виступу в Бундестазі.

"Ми не залишимо її у спадок після себе. Ми завершимо цю війну. Ми завершимо її в інтересах України та в інтересах усієї Європи. Усіх нас. І усіх, хто буде після нас", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна завершить війну на своїх умовах.

"Умовах, які зрозумілі будь-якій людині на цій землі", - додав президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу у Бундестазі також заявив, що нині декому здається, що російський диктатор Володимир Путін матиме владу вічно і війна триватиме так само довго. Однак, за його словами, не буває стін, які не падають.

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