Німеччина створює підрозділ для боротьби з російською дезінформацією

Німеччина створила спеціальну робочу групу для протидії кампаніям з дезінформації, які покликані підірвати демократію та посіяти розбрат у суспільстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Зі створенням нового підрозділу правляча коаліція канцлера Олафа Шольца робить наступний крок у реалізації висновків своєї першої стратегії національної безпеки, опублікованої минулого року, у якій Кремль виділено як головну загрозу її безпеці.

Робоча група, створена за спільною ініціативою міністерств внутрішніх справ, закордонних справ та юстиції, розпочне свою роботу з 10 спеціалізованими аналітиками, а кількість працівників планується подвоїти до 20, які відповідають за моніторинг та аналіз.

Основну увагу буде приділено виявленню та викриттю дезінформаційних операцій у соціальних мережах, у тому числі тих, які, ймовірно, спонсоруються Кремлем. Одним із прикладів є так звана кампанія Doppelgaenger, в результаті якої, за даними уряду Німеччини, за кілька тижнів було опубліковано понад мільйон постів на X із десятків тисяч фейкових акаунтів.

Інша мета полягає в тому, щоб попередити та знешкодити кампанії до того, як вони почнуться. Ця тактика відома як "попереднє викриття".

Війна Путіна

"Війна президента Росії Володимира Путіна також спрямована проти нас", - заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю Sueddeutsche Zeitung.

За її словами, Путін хоче зруйнувати мирний порядок у Європі, а разом із ним і якнайбільше ліберальних демократій. "У нього також є вкрай праві та вкрай ліві поплічники у наших парламентах, які індивідуально переймають його пропаганду", - сказала вона.