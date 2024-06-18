Германия создает подразделение для борьбы с российской дезинформацией

Германия создала специальную рабочую группу для противодействия кампаниям по дезинформации, которые призваны подорвать демократию и посеять раздор в обществе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

С созданием нового подразделения правящая коалиция канцлера Олафа Шольца делает следующий шаг в реализации выводов своей первой стратегии национальной безопасности, опубликованной в прошлом году, в которой Кремль выделен как главная угроза ее безопасности.

Рабочая группа, созданная по совместной инициативе министерств внутренних дел, иностранных дел и юстиции, начнет свою работу с 10 специализированными аналитиками, а число сотрудников планируется удвоить до 20, отвечающих за мониторинг и анализ.

Основное внимание будет уделено выявлению и разоблачению дезинформационных операций в социальных сетях, в том числе тех, которые предположительно спонсируются Кремлем. Одним из примеров является так называемая кампания Doppelgaenger, в результате которой, по данным правительства Германии, за несколько недель было опубликовано более миллиона постов на X с десятков тысяч фейковых аккаунтов.

Другая цель состоит в том, чтобы упредить и обезвредить кампании до того, как они начнутся. Эта тактика известна как "предварительное разоблачение ".

Война Путина

"Война президента России Владимира Путина также направлена против нас", - заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью Sueddeutsche Zeitung.

По ее словам, Путин хочет разрушить мирный порядок в Европе, а вместе с ним и как можно больше либеральных демократий. "У него также есть крайне правые и крайне левые приспешники в наших парламентах, которые индивидуально перенимают его пропаганду", - сказала она.