Німеччина створить правову основу для продовження роботи АЕС
Канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до міністерств економіки, довкілля та фінансів із проханням створити правову основу для забезпечення роботи трьох АЕС до 15 квітня 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Нідерландів.
"Я б попросив, щоб відповідні запропоновані правила були представлені уряду якнайшвидше в рамках розподілу обов'язків", - заявив Шольц.
Німеччина планувала завершити поетапну відмову від атомної енергетики до кінця цього року, але припинення постачання енергоносіїв з Росії спонукало уряд залишити дві електростанції в резерві.
Тривалі розбіжності всередині правлячого коаліційного уряду щодо переваг та недоліків атомної енергетики затримали реалізацію законопроекту про переведення двох станцій до резерву після запланованого поетапного виведення з експлуатації наприкінці цього року.
Раніше повідомлялося, що Німеччина збирається продовжити роботу двох із трьох останніх у країні атомних електростанцій до наступної весни у зв'язку із скороченням постачання газу з Росії.
Також РБК-Україна писала про те, що, за словами канцлера Німеччини Олава Шольца, його країна, швидше за все, переживе зиму без кризи, навіть якщо постачання російського газу припиниться.
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