ua ru
Пн, 17 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Германия создаст правовую основу для продолжения работы своих АЭС

Новина українською →
Берлин, Понедельник 17 октября 2022 21:05
Германия создаст правовую основу для продолжения работы своих АЭС Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к министерствам экономики, окружающей среды и финансов с просьбой создать правовую основу для обеспечения работы трех АЭС до 15 апреля 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Нидерландов.

"Я бы попросил, чтобы соответствующие предлагаемые правила были представлены правительству как можно скорее в рамках распределения обязанностей", - заявил Шольц.

Германия планировала завершить поэтапный отказ от атомной энергетики к концу этого года, но прекращение поставок энергоносителей из России побудило правительство оставить две электростанции в резерве.

Длительные разногласия внутри правящего коалиционного правительства по поводу достоинств и недостатков атомной энергетики задержали реализацию законопроекта о переводе двух станций в резерв после запланированного поэтапного вывода из эксплуатации в конце этого года.

Ранее сообщалось, что Германия собирается продлить работу двух из трех последних в стране атомных электростанций до следующей весны в связи с сокращением поставок газа из России.

Также РБК-Украина писало о том, что, по словам канцлера Германии Олава Шольца, его страна, скорее всего, переживет зиму без кризиса даже если поставки российского газа прекратится.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олаф Шольц АЭС
NEWS
В чем сложность сбить иранский дрон и какая система ПВО поможет: ответ эксперта
В чем сложность сбить иранский дрон и какая система ПВО поможет: ответ эксперта
DAILY
Бунт против Путина. Когда в России свергнут диктатора и что это изменит для Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Бунт против Путина. Когда в России свергнут диктатора и что это изменит для Украины