Германия создаст правовую основу для продолжения работы своих АЭС
Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к министерствам экономики, окружающей среды и финансов с просьбой создать правовую основу для обеспечения работы трех АЭС до 15 апреля 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Нидерландов.
"Я бы попросил, чтобы соответствующие предлагаемые правила были представлены правительству как можно скорее в рамках распределения обязанностей", - заявил Шольц.
Германия планировала завершить поэтапный отказ от атомной энергетики к концу этого года, но прекращение поставок энергоносителей из России побудило правительство оставить две электростанции в резерве.
Длительные разногласия внутри правящего коалиционного правительства по поводу достоинств и недостатков атомной энергетики задержали реализацию законопроекта о переводе двух станций в резерв после запланированного поэтапного вывода из эксплуатации в конце этого года.
Ранее сообщалось, что Германия собирается продлить работу двух из трех последних в стране атомных электростанций до следующей весны в связи с сокращением поставок газа из России.
Также РБК-Украина писало о том, что, по словам канцлера Германии Олава Шольца, его страна, скорее всего, переживет зиму без кризиса даже если поставки российского газа прекратится.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.