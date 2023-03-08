Німеччина створила запас потужностей ЗПГ на випадок припинення транзиту газу через Україну

Інфраструктура з виробництва зрідженого газу в Німеччині може зрештою не використовуватися повністю. Однак наявність імпортних потужностей буде ключовим фактором, щоб уникнути можливих проблем із постачанням палива.
Про це заявив генеральний директор RWE Маркус Креббер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Коментарі Креббера, зроблені в інтерв'ю німецьким журналам Der Stern та Capital, стали відповіддю на думку про те, що Берлін, можливо, перевищив планку із планами з виробництва ЗПГ.
Берлін ініціював створення плавучих сховищ та регазифікаційних установок (FSRU) у різних прибережних точках у рекордно короткі терміни у відповідь на припинення потоків газу з Росії, його колишнього основного постачальника.
До кінця 2023 року мають бути введені в експлуатацію шість FSRU на чотирьох об'єктах, п'ять із яких зафрахтовані урядом і мають потужність з регазифікації 27 млрд кубометрів на рік.
"Можливо, термінали ЗПГ завантажені не повністю. Але вони потрібні вам як страховка", - сказав Креббер.
RWE відповідає за один із зафрахтованих FSRU, а також є акціонером запланованого стаціонарного імпортного терміналу ЗПГ.
Креббер заявив, що Росія, яка повністю припинила постачання газу газопроводом "Північний потік-1" наприкінці серпня, все ще виконує зобов'язання щодо постачання альтернативного українського газопроводу.
"Якщо ви думаєте, що так і залишиться, вам потрібно менше терміналів. Якщо ви хочете убезпечити себе, вам потрібна інфраструктура", - сказав він, додавши, що Німеччина ще не пережила енергетичну кризу, яка охопила найбільшу економіку Європи.
Німеччина заявила, що розгортання її інфраструктури ЗПГ перевищить 9,8 млрд євро на період 2022-2038 років, затверджений нижньою палатою парламенту Бундестагу.
Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Євросоюз подолав залежність від постачання газу та нафти з Росії. За її словами, 80% експорту російського газу вдалося повністю компенсувати за рахунок постачань із США та Норвегії.
Наразі "Газпром" зберігає транзит через Україну на рівні близько 40 млн кубометрів на добу.
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