Німеччина створила запас потужностей ЗПГ на випадок припинення транзиту газу через Україну

Коментарі Креббера, зроблені в інтерв'ю німецьким журналам Der Stern та Capital, стали відповіддю на думку про те, що Берлін, можливо, перевищив планку із планами з виробництва ЗПГ.

Берлін ініціював створення плавучих сховищ та регазифікаційних установок (FSRU) у різних прибережних точках у рекордно короткі терміни у відповідь на припинення потоків газу з Росії, його колишнього основного постачальника.

До кінця 2023 року мають бути введені в експлуатацію шість FSRU на чотирьох об'єктах, п'ять із яких зафрахтовані урядом і мають потужність з регазифікації 27 млрд кубометрів на рік.

"Можливо, термінали ЗПГ завантажені не повністю. Але вони потрібні вам як страховка", - сказав Креббер.

RWE відповідає за один із зафрахтованих FSRU, а також є акціонером запланованого стаціонарного імпортного терміналу ЗПГ.

Креббер заявив, що Росія, яка повністю припинила постачання газу газопроводом "Північний потік-1" наприкінці серпня, все ще виконує зобов'язання щодо постачання альтернативного українського газопроводу.

"Якщо ви думаєте, що так і залишиться, вам потрібно менше терміналів. Якщо ви хочете убезпечити себе, вам потрібна інфраструктура", - сказав він, додавши, що Німеччина ще не пережила енергетичну кризу, яка охопила найбільшу економіку Європи.

Німеччина заявила, що розгортання її інфраструктури ЗПГ перевищить 9,8 млрд євро на період 2022-2038 років, затверджений нижньою палатою парламенту Бундестагу.