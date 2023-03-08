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Германия создала запас мощностей СПГ на случай прекращения транзита газа через Украину

Фото: Германия создала запас мощностей СПГ (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Инфраструктура по производству сжиженного природного газа в Германии может в конечном итоге не использоваться полностью. Однако наличие импортных мощностей будет ключевым фактором, чтобы избежать возможных проблем с поставками топлива.

Об этом заявил генеральный директора RWE Маркус Креббер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Комментарии Креббера, сделанные в интервью немецким журналам Der Stern и Capital, стали ответом на мнение о том, что Берлин, возможно, превысил планку с планами по производству СПГ.

Берлин инициировал создание плавучих хранилищ и регазификационных установок (FSRU) в различных прибрежных точках в рекордно короткие сроки в ответ на приостановку потоков газа из России, его бывшего основного поставщика.

К концу 2023 года должны быть введены в эксплуатацию шесть FSRU на четырех объектах, пять из которых зафрахтованы правительством и имеют мощность по регазификации 27 млрд кубометров в год.

"Возможно, терминалы СПГ загружены не полностью. Но они нужны вам в качестве страховки", - сказал Креббер.

RWE отвечает за один из зафрахтованных FSRU, а также является акционером планируемого стационарного импортного терминала СПГ.

Креббер заявил, что Россия, полностью прекратившая поставки газа по газопроводу "Северный поток-1" в конце августа, все еще выполняет обязательства по поставкам по альтернативному украинскому газопроводу.

"Если вы думаете, что так и останется, вам нужно меньше терминалов. Если вы хотите обезопасить себя, вам нужна инфраструктура", - сказал он, добавив, что Германия еще не пережила энергетический кризис, охвативший крупнейшую экономику Европы.

Германия заявила, что развертывание ее инфраструктуры СПГ превысит 9,8 млрд евро на период 2022-2038 годов, утвержденный нижней палатой парламента Бундестага.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз преодолел зависимость от поставок газа и нефти из России. По ее словам, 80% экспорта российского газа удалось полностью компенсировать за счет поставок из США и Норвегии.

В настоящее время "Газпром" сохраняет транзит через Украину на уровне около 40 млн кубометров в сутки.

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