Германия создала запас мощностей СПГ на случай прекращения транзита газа через Украину

Комментарии Креббера, сделанные в интервью немецким журналам Der Stern и Capital, стали ответом на мнение о том, что Берлин, возможно, превысил планку с планами по производству СПГ.

Берлин инициировал создание плавучих хранилищ и регазификационных установок (FSRU) в различных прибрежных точках в рекордно короткие сроки в ответ на приостановку потоков газа из России, его бывшего основного поставщика.

К концу 2023 года должны быть введены в эксплуатацию шесть FSRU на четырех объектах, пять из которых зафрахтованы правительством и имеют мощность по регазификации 27 млрд кубометров в год.

"Возможно, терминалы СПГ загружены не полностью. Но они нужны вам в качестве страховки", - сказал Креббер.

RWE отвечает за один из зафрахтованных FSRU, а также является акционером планируемого стационарного импортного терминала СПГ.

Креббер заявил, что Россия, полностью прекратившая поставки газа по газопроводу "Северный поток-1" в конце августа, все еще выполняет обязательства по поставкам по альтернативному украинскому газопроводу.

"Если вы думаете, что так и останется, вам нужно меньше терминалов. Если вы хотите обезопасить себя, вам нужна инфраструктура", - сказал он, добавив, что Германия еще не пережила энергетический кризис, охвативший крупнейшую экономику Европы.

Германия заявила, что развертывание ее инфраструктуры СПГ превысит 9,8 млрд евро на период 2022-2038 годов, утвержденный нижней палатой парламента Бундестага.