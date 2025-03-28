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Німеччина спрямувала мільйони євро на відновлення енергетики України

Берлін, П'ятниця 28 березня 2025 14:57
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Німеччина спрямувала мільйони євро на відновлення енергетики України Фото: Німеччина виділила мільйони євро на енергетику України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Німеччина виділила додаткові кошти на ремонт енергетичної інфраструктури України. Сума допомоги становить 7,27 млн ​​євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Міністерство економіки та енергетики Німеччини надає Україні ще 7,27 млн ​​євро на ремонт енергетичної інфраструктури через кредитну установу для відбудови (KfW). Кошти надійшли до Фонду підтримки енергетики, до якого з 2022 року також робили внески інші міжнародні донори.

Як зазначається, з фонду Україна фінансує купівлю запчастин та обладнання для ремонту зруйнованої енергетичної інфраструктури.

Енергетичне перемир'я

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський пропонував як перші кроки для врегулювання війни запровадити режим тиші у повітрі та на морі. За результатами зустріч команд України і США у Саудівській Аравії 11 березня американська сторона запропонувала всеосяжне перемир'я. Україна погодилася на пропозицію, але РФ не дала остаточної відповіді.

Під час своєї розмови минулого тижня президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін нібито домовилися про припинення ударів по енергетиці.

Втім, Росія продовжує завдати ударів. Як повідомив радник президента України з комунікацій Дмитро Литви, Росія завдала щонайменше два удари по енергетиці України. Зокрема, внаслідок російських атак була пошкоджена енергетична інфраструктура в Херсоні та Полтавській області.

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