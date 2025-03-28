Германия направила миллионы евро на восстановление энергетики Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

Как отмечается, из фонда Украина финансирует покупку запчастей и оборудования для ремонта разрушенной энергетической инфраструктуры.

Министерство экономики и энергетики Германии предоставляет Украине еще 7,27 млн евро на ремонт энергетической инфраструктуры через кредитное учреждение для восстановления (KfW). Средства поступили в Фонд поддержки энергетики, в который с 2022 года также делали взносы другие международные доноры.

Энергетическое перемирие

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предлагал в качестве первых шагов для урегулирования войны ввести режим тишины в воздухе и на море. По результатам встречи команд Украины и США в Саудовской Аравии 11 марта американская сторона предложила всеобъемлющее перемирие. Украина согласилась на предложение, но РФ не дала окончательного ответа.

Во время своего разговора на прошлой неделе президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин якобы договорились о прекращении ударов по энергетике.

Однако Россия продолжает наносить удары. Как сообщил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвы, Россия нанесла по меньшей мере два удара по энергетике Украины. В частности, в результате российских атак была повреждена энергетическая инфраструктура в Херсоне и Полтавской области.

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