Німеччина спростувала гучну заяву Трампа про поставки Patriot до України

Трамп погодив постачання Patriot Україні

Нагадаємо, що днями Трамп заявив журналістам у Вашингтоні, що перші системи Patriot вже відправлені, додавши, що "вони надходять з Німеччини".

Зауважимо також, що вчора, 16 липня, стало відомо, що після чергової російської атаки на Україну президент США Дональд Трамп сам зателефонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу та підтримав ініціативу німецького лідера щодо допомоги Києву.

Детальніше про розмову двох лідерів можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Варто відзначити й те, що останнім часом Трамп все частіше висловлює невдоволення атаками Росії на Україну. Днями він заявив, що внаслідок бойових дій в Україні щотижня гинуть до семи тисяч осіб з обох сторін.

На тлі цього в ЗМІ навіть з'явилася інформація про те, що він передав Україні частину військової допомоги за списком президента України Володимира Зеленського.

А вже 14 липня стало відомо, що США та НАТО уклали угоду, яка передбачає, що американське озброєння, зокрема системи ППО, надходитиме в Україну, а витрати на це візьмуть на себе європейські партнери.

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