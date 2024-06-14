Німеччина – Шотландія: де дивитися і прогноз на матч-відкриття Євро-2024

Матч Німеччина – Шотландія відбудеться 14 червня в Мюнхені. Поєдинок прийме стадіон "Альянц Арена", що на час європейської першості отримав назву "Фусбаль Арена Мюнхен". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч Німеччина – Шотландія

У цифровому мовленні T2 поєдинок покажуть у прямому ефірі регіональних телеканалів "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Тернопіль" тощо). Трансляція національного мовника буде доступна і клієнтам кабельного ТБ. У мережі ексклюзивним транслятором поєдинку буде сервіс MEGOGO. Матч коментуватимуть Вадим Скічко та Олександр Новак.

Прогноз букмекерів на матч Німеччина – Шотландія

Для австрійської контори Bwin Бундестім стала безумовним фаворитом поєдинку. Ставки на перемогу команди Юліана Нагельсманна приймають зі скромним коефіцієнтом 1,29. Натомість потенційний успіх "Тартанової армії" оцінили балом 10,00. Нічия майже вдвічі вірогідніша – кеф 5,50.

Схожі цифри підготували й фахівці Favbet. Коефіцієнт на перемогу збірної Німеччини склав 1,30. На перемогу Шотландії можна поставити з величезном кефом 11,00. Потенційна ж нічия збільшить виграш у 5,6 разів. Любителі гострих відчуттів можуть закластися на результативний футбол із перемогою німців 3:2 із перспективним балом 15,00.

Орієнтовні склади на матч Німеччина – Шотландія

Німеччина: Нойєр – Кімміх, Та, Рюдігер, Міттельштедт – Кроос, Андріх – Вірц, Гюндоган, Мусіала – Гаверц

Шотландія: Ганн – Хендрі, Хенлі, Тірні – Релстон, Мактоміней, Макгрегор, Робертсон – Крісті, Макгінн – Адамс

Збірна Німеччини на правах господарки уникла кваліфікаційного турніру перед Євро-2024. Натомість Бундестім грала спаринги. Безпосередньо перед чемпіонато Європи підопічні Нагельсманна зіграли два контрольні поєдинки. Після нульової нічиєї з Україною німецька збірна переграла Грецію (2:1) з голами Гаверца та Гросса.

Тим часом збірна Шотландії несподівано впевнено здолала відбір, фінішувавши другою у групі з Іспанією, Норвегією, Грузією і Кіпром. "Тартанова армія" обмінялася перемогами з піренейською збірною, звела внічию по поєдинку зі скандинавами та кавказцями, а ще в чотирьох матчах перемогла. У кваліфікації до Євро-2016 збірна Німеччини двічі перемогла Шотландію (2:1, 3:2) та з тих пір не перетиналася з каледонцями.