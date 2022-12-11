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Німеччина ще не ухвалила рішення про передачу Україні танків Leopard 2, - Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Україна так і не змогла отримати від Берліна згоди на постачання бойових танків Leopard 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в інтерв'ю ARD.

За його словами, останні домовленості з Берліном стосуються насамперед оборонних систем, таких як система ППО IRIS-T та зенітних установок Gepard.

"Таке рішення ще не ухвалювалося, обіцянок не давалося. Але ми працюємо над цим", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше німецьке видання FAZ повідомило, що США сигналізували Німеччині, що підтримають передачу Україні танків Leopard 2. Однак за умови, що Німеччина сама ухвалить це рішення.

Ми писали, що Україна закликає Німеччину передати танки Leopard 2, системи протиповітряної оборони Patriot та БМП Marder, продемонструвавши цим своє лідерство серед країн-партнерів.

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Дмитро Кулеба