Німеччина сформує дивізію тероборони для захисту важливої інфраструктури, - ЗМІ

Німеччина створить додатково ще шість полків територіальної оборони. Їх метою буде захист критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

У квітні минулого року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус представив нову структуру Бундесверу. Він пояснював, що оновлена структура повинна посилити обороноздатність країни. Серед пропозицій також було розширення військ територіальної оборони.

Наразі до тероборони Німеччини входять чотири полки, де службу несуть лише резервісти. Вони підпорядковуються командуванню у конкретному регіоні Німеччини.

Як повідомляють ЗМІ, додатково будуть сформовані ще шість полків тероборони кількістю 6 тисяч осіб. Їх об'єднають в нову окрему дивізію, де будуть служити не лише резервісти, але й діючі військові.

Головною метою нової дивізії буде захист критичних об'єктів усередині Німеччини. Йдеться про порти, залізницю, логістичні хаби, трубопроводи, дороги, мости, транспортні розв'язки і цифрову інфраструктуру. У мирний час дивізія територіальної оборони може бути задіяна для допомоги у разі аварій, терактів або пандемії.

Сили територіальної оборони Німеччини підпорядкують безпосередньо Сухопутним військам. Наразі в їх складі всього три дивізії: дві танкові (1-а і 10-а), а також дивізія сил швидкого реагування. У кожному служать близько 20 тисяч осіб. Нова дивізія територіальної оборони стане четвертою.