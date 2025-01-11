Германия сформирует дивизию теробороны для защиты важной инфраструктуры, - СМИ
Германия создаст дополнительно еще шесть полков территориальной обороны. Их целью будет защита критической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
В апреле прошлого года министр обороны Германии Борис Писториус представил новую структуру Бундесвера. Он объяснял, что обновленная структура должна усилить обороноспособность страны. Среди предложений также было расширение войск территориальной обороны.
Сейчас в теробороны Германии входят четыре полка, где службу несут только резервисты. Они подчиняются командованию в конкретном регионе Германии.
Как сообщают СМИ, дополнительно будут сформированы еще шесть полков теробороны количеством 6 тысяч человек. Их объединят в новую отдельную дивизию, где будут служить не только резервисты, но и действующие военные.
Главной целью новой дивизии будет защита критических объектов внутри Германии. Речь идет о портах, железной дороге, логистических хабах, трубопроводах, дорогах, мостах, транспортных развязках и цифровой инфраструктуре. В мирное время дивизия территориальной обороны может быть задействована для оказания помощи в случае аварий, терактов или пандемии.
Силы территориальной обороны Германии подчинят непосредственно Сухопутным войскам. Сейчас в их составе всего три дивизии: две танковые (1-я и 10-я), а также дивизия сил быстрого реагирования. В каждом служат около 20 тысяч человек. Новая дивизия территориальной обороны станет четвертой.
Усиление немецкой армии
После назначения на должность министра обороны Германии Борис Писториус настаивает на усилении Бундесвера.
Он не исключает возможной войны в будущем и считает, что Германия должна быть готова к ней. Писториус призвал увеличить оборонный бюджет до 90 млрд евро с 2028 года.
Кроме того, министр обороны Германии призвал союзников по НАТО готовиться к возможному вторжению России.
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