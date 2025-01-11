Германия сформирует дивизию теробороны для защиты важной инфраструктуры, - СМИ

Германия создаст дополнительно еще шесть полков территориальной обороны. Их целью будет защита критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В апреле прошлого года министр обороны Германии Борис Писториус представил новую структуру Бундесвера. Он объяснял, что обновленная структура должна усилить обороноспособность страны. Среди предложений также было расширение войск территориальной обороны.

Сейчас в теробороны Германии входят четыре полка, где службу несут только резервисты. Они подчиняются командованию в конкретном регионе Германии.

Как сообщают СМИ, дополнительно будут сформированы еще шесть полков теробороны количеством 6 тысяч человек. Их объединят в новую отдельную дивизию, где будут служить не только резервисты, но и действующие военные.

Главной целью новой дивизии будет защита критических объектов внутри Германии. Речь идет о портах, железной дороге, логистических хабах, трубопроводах, дорогах, мостах, транспортных развязках и цифровой инфраструктуре. В мирное время дивизия территориальной обороны может быть задействована для оказания помощи в случае аварий, терактов или пандемии.

Силы территориальной обороны Германии подчинят непосредственно Сухопутным войскам. Сейчас в их составе всего три дивизии: две танковые (1-я и 10-я), а также дивизия сил быстрого реагирования. В каждом служат около 20 тысяч человек. Новая дивизия территориальной обороны станет четвертой.