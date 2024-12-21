Пісторіус про напад Путіна: ми повинні мати можливість вести війну
У випадку нападу голови Кремля Володимира Путіна на Німеччину, країна повинна мати можливість вести війну. Для цього потрібен бюджет на оборону близько 90 млрд євро на рік.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
"З 2028 року нам потрібен оборонний бюджет щонайменше 80 млрд, швидше за все, 90 млрд євро на рік, щоб відповідати вимогам, які ми маємо через посилену ситуацію з безпекою. Якщо Путін нападе, ми повинні мати можливість вести війну", - сказав він.
За його словами, якщо Німеччина буде фінансувати необхідні витрати на оборону зі звичайного бюджету, це "задушить здатність держави діяти, поставить під загрозу соціальну безпеку і, таким чином, посилить екстремістські партії".
Вимоги Трампа щодо витрат на оборону країн НАТО
У той же час, як пише видання, Німеччина може зіткнутися зі значно більшими витратами через НАТО.
Так, під час кулуарних дискусій майбутній президент Дональд Трамп закликав партнерів по НАТО збільшити свій оборонний бюджет з 2 до 5% їхнього економічного виробництва.
Фактично, союзники по НАТО вже обговорюють підвищення цільових витрат. Однак багато урядів стурбовані важкими фіскальними рішеннями, які це вимагатиме.
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