Пісторіус про напад Путіна: ми повинні мати можливість вести війну

У випадку нападу голови Кремля Володимира Путіна на Німеччину, країна повинна мати можливість вести війну. Для цього потрібен бюджет на оборону близько 90 млрд євро на рік.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"З 2028 року нам потрібен оборонний бюджет щонайменше 80 млрд, швидше за все, 90 млрд євро на рік, щоб відповідати вимогам, які ми маємо через посилену ситуацію з безпекою. Якщо Путін нападе, ми повинні мати можливість вести війну", - сказав він. За його словами, якщо Німеччина буде фінансувати необхідні витрати на оборону зі звичайного бюджету, це "задушить здатність держави діяти, поставить під загрозу соціальну безпеку і, таким чином, посилить екстремістські партії".