Німеччина серед основних цілей мит Трампа щодо ЄС, - віцеканцлер

Німеччина стане головною ціллю мит новообраного президента США Дональда Трампа після його повернення на посаду президента США. Це може серйозно вдарити по німецькій економіці.

Про це заявив віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Хабек наголосив, що після повернення Трампа на посаду президента США Німеччина стане основною мішенню нових торговельних тарифів через її позитивне сальдо торгівлі з Америкою.

Політик зазначив, що можливі обмеження, спрямовані проти всього ЄС, вдарять насамперед по німецькій економіці. Водночас Хабек підкреслив, що ЄС готовий дати відсіч, але Німеччина має діяти разом із європейськими партнерами для зміцнення своїх позицій.