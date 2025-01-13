Німеччина розслідує польоти дронів над військовими об'єктами у Баварії

Близько о 18:00, 12 січня, Північне поліцейське управління Верхньої Баварії отримало повідомлення про проліт дронів над зоною військової безпеки в Манхінгу. Правоохоронці, які прибули на місце, виявили до десяти безпілотників, які пролітали над територією. Попри інтенсивні пошукові заходи, відповідальних за запуск дронів так й не знайшли.

Зокрема подібні інциденти відбувались й протягом останніх тижнів:

16 грудня один із місцевих очевидців помітив кілька безпілотників над аеродромом у Манхінгу. Тоді ж пошуки пілота також не увінчались успіхом;

18 грудня три дрони були помічені над зоною військової безпеки в Манхінгу;

19 грудня безпілотники знову літали, але над зоною військової безпеки в Нойбурзі;

на Різдво, 25 грудня, дрон був зафіксований у зоні військової безпеки Манхінга/

"Оскільки не можна виключати, що шпигунство за військовими об'єктами та партнерами або компаніями, що постачають зброю, здійснюється в контексті загарбницької війни Росії проти України, були проведені широкі розшукові заходи з метою ідентифікації пілотів безпілотників", - заявило LKA.