Німеччина розробляє далекобійні дрони для ураження глибоких тилів ворога, - Handelsblatt
Збройні сили Німеччини розпочали підготовку проекту з розробки ударних безпілотників великої дальності, призначених для ураження цілей у глибині території противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.
За даними видання, три консорціуми розробляють відповідні концепції після того, як військово-повітряні сили Німеччини направили запит провідним оборонним компаніям та стартапам.
У проекті бере участь компанія Airbus Defence спільно з американським стартапом Kratos, а Rheinmetall співпрацює з розробником дронів Anduril. Також до роботи підключено мюнхенський стартап Helsing.
"Вони мають долати тисячі кілометрів, самостійно долітати до своїх цілей та, по можливості, бути невиявленими. До 2029 року бундесвер хоче мати у своєму арсеналі перші подібні безпілотники", - йдеться у матеріалі.
Уточнюється, що дальність польоту нових дронів має перевищувати тисячу кілометрів, а швидкість польоту має наближатися до швидкості звуку. Крім того, БПЛА хочуть зробити автономними, покладаючись на штучний інтелект.
Міністерство оборони Німеччини підтвердило Handelsblatt, що попередні переговори щодо проекту вже пройшли. Проте тендер наразі не оголошували.
Німеччина модернізує свою армію
Нагадаємо, раніше генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр наголошував, що Німеччина має збільшити кількість солдатів до 460 тисяч. Йдеться як про резервістів, так і про діючих військових.
За його словами, таку кількість солдатів можна забезпечити за допомогою або добровільної, або обов'язкової військової служби.
Також повідомлялось, що Німеччина може відновити обов'язкову військову службу на тлі загрози з боку Росії, але поки що призов буде добровільним.
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