ua en ru
Вт, 29 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Німеччина розробляє далекобійні дрони для ураження глибоких тилів ворога, - Handelsblatt

Вівторок 29 липня 2025 13:01
UA EN RU
Німеччина розробляє далекобійні дрони для ураження глибоких тилів ворога, - Handelsblatt Фото: Німеччина розробляє далекобійні дрони для ураження глибоких тилів ворога (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Збройні сили Німеччини розпочали підготовку проекту з розробки ударних безпілотників великої дальності, призначених для ураження цілей у глибині території противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.

За даними видання, три консорціуми розробляють відповідні концепції після того, як військово-повітряні сили Німеччини направили запит провідним оборонним компаніям та стартапам.

У проекті бере участь компанія Airbus Defence спільно з американським стартапом Kratos, а Rheinmetall співпрацює з розробником дронів Anduril. Також до роботи підключено мюнхенський стартап Helsing.

"Вони мають долати тисячі кілометрів, самостійно долітати до своїх цілей та, по можливості, бути невиявленими. До 2029 року бундесвер хоче мати у своєму арсеналі перші подібні безпілотники", - йдеться у матеріалі.

Уточнюється, що дальність польоту нових дронів має перевищувати тисячу кілометрів, а швидкість польоту має наближатися до швидкості звуку. Крім того, БПЛА хочуть зробити автономними, покладаючись на штучний інтелект.

Міністерство оборони Німеччини підтвердило Handelsblatt, що попередні переговори щодо проекту вже пройшли. Проте тендер наразі не оголошували.

Німеччина модернізує свою армію

Нагадаємо, раніше генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр наголошував, що Німеччина має збільшити кількість солдатів до 460 тисяч. Йдеться як про резервістів, так і про діючих військових.

За його словами, таку кількість солдатів можна забезпечити за допомогою або добровільної, або обов'язкової військової служби.

Також повідомлялось, що Німеччина може відновити обов'язкову військову службу на тлі загрози з боку Росії, але поки що призов буде добровільним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дрони
Новини
РФ атакувала колонію біля Запоріжжя КАБами: фото руйнувань і нові дані про постраждалих
РФ атакувала колонію біля Запоріжжя КАБами: фото руйнувань і нові дані про постраждалих
Аналітика
"В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку