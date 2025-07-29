ua en ru
Вт, 29 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Германия разрабатывает дальнобойные дроны для поражения глубоких тылов врага, - Handelsblatt

Вторник 29 июля 2025 13:01
UA EN RU
Германия разрабатывает дальнобойные дроны для поражения глубоких тылов врага, - Handelsblatt Фото: Германия разрабатывает дальнобойные дроны для поражения глубоких тылов врага (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вооруженные силы Германии начали подготовку проекта по разработке ударных беспилотников большой дальности, предназначенных для поражения целей в глубине территории противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

По данным издания, три консорциума разрабатывают соответствующие концепции после того, как военно-воздушные силы Германии направили запрос ведущим оборонным компаниям и стартапам.

В проекте участвует компания Airbus Defence совместно с американским стартапом Kratos, а Rheinmetall сотрудничает с разработчиком дронов Anduril. Также к работе подключен мюнхенский стартап Helsing.

"Они должны преодолевать тысячи километров, самостоятельно долетать до своих целей и, по возможности, быть необнаруженными. К 2029 году бундесвер хочет иметь в своем арсенале первые подобные беспилотники", - говорится в материале.

Уточняется, что дальность полета новых дронов должна превышать тысячу километров, а скорость полета должна приближаться к скорости звука. Кроме того, БПЛА хотят сделать автономными, полагаясь на искусственный интеллект.

Министерство обороны Германии подтвердило Handelsblatt, что предварительные переговоры по проекту уже прошли. Однако тендер пока не объявляли.

Германия модернизирует свою армию

Напомним, ранее генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер отмечал, что Германия должна увеличить количество солдат до 460 тысяч. Речь идет как о резервистах, так и о действующих военных.

По его словам, такое количество солдат можно обеспечить с помощью или добровольной, или обязательной военной службы.

Также сообщалось, что Германия может восстановить обязательную военную службу на фоне угрозы со стороны России, но пока призыв будет добровольным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дрони
Новости
РФ атаковала колонию возле Запорожья КАБами: фото разрушений и новые данные о пострадавших
РФ атаковала колонию возле Запорожья КАБами: фото разрушений и новые данные о пострадавших
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку