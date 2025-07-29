Германия разрабатывает дальнобойные дроны для поражения глубоких тылов врага, - Handelsblatt
Вооруженные силы Германии начали подготовку проекта по разработке ударных беспилотников большой дальности, предназначенных для поражения целей в глубине территории противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.
По данным издания, три консорциума разрабатывают соответствующие концепции после того, как военно-воздушные силы Германии направили запрос ведущим оборонным компаниям и стартапам.
В проекте участвует компания Airbus Defence совместно с американским стартапом Kratos, а Rheinmetall сотрудничает с разработчиком дронов Anduril. Также к работе подключен мюнхенский стартап Helsing.
"Они должны преодолевать тысячи километров, самостоятельно долетать до своих целей и, по возможности, быть необнаруженными. К 2029 году бундесвер хочет иметь в своем арсенале первые подобные беспилотники", - говорится в материале.
Уточняется, что дальность полета новых дронов должна превышать тысячу километров, а скорость полета должна приближаться к скорости звука. Кроме того, БПЛА хотят сделать автономными, полагаясь на искусственный интеллект.
Министерство обороны Германии подтвердило Handelsblatt, что предварительные переговоры по проекту уже прошли. Однако тендер пока не объявляли.
Германия модернизирует свою армию
Напомним, ранее генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер отмечал, что Германия должна увеличить количество солдат до 460 тысяч. Речь идет как о резервистах, так и о действующих военных.
По его словам, такое количество солдат можно обеспечить с помощью или добровольной, или обязательной военной службы.
Также сообщалось, что Германия может восстановить обязательную военную службу на фоне угрозы со стороны России, но пока призыв будет добровольным.
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