Німеччина розробила секретний план на випадок війни, - Politico

Видання ознайомилось з планом для Німеччини, в якому викладено, як Берлін організовуватиме оборону в разі конфлікту в рамках НАТО.

Німеччина взяла на себе основну роль у логістиці та плануванні підкріплення для НАТО через зростання загрози з боку РФ після повномасштабного вторгнення в Україну.

У документі йдеться, що гібридні заходи "можуть слугувати основою для підготовки до військової конфронтації". Замість розгляду кібероперацій чи кампаній впливу як фоновий тиск, план безпосередньо вписує їх у логіку військової ескалації.

Оперативна база для військ НАТО

У межах можливого конфлікту документ позиціонує Німеччину як оперативну базу та транзитний коридор для військ НАТО, які можуть опинитися під тиском на ранньому етапі. Зокрема, йдеться про роль країни, як головного центру Альянсу для переміщення та забезпечення військ.

Цей 24-сторінковий документ класифікується як так звана "полегшена версія плану". Його мета - координація дій цивільних і військових суб'єктів для визначення ролі Німеччини як транзитного вузла для союзних військ.

Зазначається, що у разі конфлікту Німеччина стане "пріоритетною ціллю для атак із застосуванням систем зброї великої дальності". Припускається, що вони будуть спрямовані як проти військової, так і цивільної інфраструктури.

Гібридні атаки на Німеччину

Видання зазначає, що в останні місяці Німеччина та її союзники зіткнулися з низкою гібридних атак. Вони відображають сценарії, описані в документі.

Крім того, було зафіксовано зростання випадків російського шпигунства, кібератак та спроб впливу на політичні інститути, критичну інфраструктуру та громадську думку. При цьому міністр внутрішніх справ крани Александер Добріндт назвав країну "щоденною мішенню гібридної війни".