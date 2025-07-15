Німеччина не розкриватиме подробиць щодо американської зброї для України, - Пісторіус

Німеччина наразі не розкриватиме подробиць щодо американської зброї, яку постачатимуть Україні. Адже говорити про це публічно зараз не є правильним підходом.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтервʼю Tagesthemen.
Пісторіус розповів, що у Вашингтоні обговорив з американським колегою Пітом Гегсетом весь спектр можливих постачань зі США. Водночас він не уточнив, про яке озброєння йдеться, окрім систем ППО Patriot.
"Ми домовилися тримати це в таємниці, доки не стане зрозуміло, якими будуть результати найближчими тижнями. Говорити про це публічно зараз було б неправильним підходом. Ми хочемо стати більш непередбачуваними в тому, що ми робимо", - сказав глава Міноборони Німеччини.
За його словами, не варто поспішати називати останні заяви президента США Дональда Трампа "фундаментальним поворотом" щодо війни.
Як зазначив Пісторіус, останні заяви Трампа підтверджують, що європейцям доведеться відкрити "ширше та швидко свої гаманці" для купівлі зброї для України. Адже США більше не планують оплачувати ці витрати, і відповідальність за це ляже на європейських союзників.
За словами німецького міністра, хоча остаточні параметри закупівель ще не визначені, робочі групи мають у найкоротші терміни погодити всі деталі.
Нагадаємо, вчора, 14 липня, США і НАТО уклали угоду, яка передбачає відправлення американської зброї в Україну коштом європейських країн.
За словами генсека НАТО Марка Рютте, у рамках угоди Україна може отримати величезну кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.
За інформацією ЗМІ, США не будуть напряму постачати зброю Україні. Планується, що це зроблять країни НАТО зі своїх запасів, а потім замінять озброєння.
Також Трамп заявив, що готується відправка 17 систем Patriot до України. Вони прибудуть вже за декілька днів.
Водночас глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Німеччина планує купити два Patriot для України, але поставка затягнеться.
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