Німеччина розкритикувала три країни ЄС за продовження ембарго на імпорт зерна з України

За його словами, рішення Єврокомісії щодо скасування ембарго на імпорт українського зерна було правильним.

Оздемір додав, що Україні ще потрібна допомога, адже держава залежить від доходів від торгівлі зерном.

В той самий час міністр розкритикував заяви Польщі, Угорщини та Словаччини про те, що вони будуть дотримуватися обмежень.

За його словами, потрібен єдиний підхід Єврокомісії та всіх 27 держав-членів, усе інше грає на руку російському диктатору Володимиру Путіну і ставить під сумнів основні принципи внутрішнього ринку.

ЄС скасував ембарго на імпорт українського зерна

Єврокомісія скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна з 16 вересня.

Майже одразу після цього прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава запровадить ембарго на українське зерно попри те, що Єврокомісія скасувала обмеження. Про продовження ембарго повідомили також Угорщина і Словаччина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.