RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия раскритиковала три страны ЕС за продление эмбарго на импорт зерна из Украины

Фото: министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир (flickr.com/boellstiftung)
Автор: Валерия Полищук

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир приветствовал отмену Европейской комиссией запрета на импорт украинского зерна. При этом он раскритиковал Польшу, Венгрию и Словакию, которые ввели собственные ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutschalandfunk.

По его словам, решение Еврокомиссии об отмене эмбарго на импорт украинского зерна было правильным.

Оздемир добавил, что Украине еще нужна помощь, ведь государство зависит от доходов от торговли зерном.

В то же время министр раскритиковал заявления Польши, Венгрии и Словакии о том, что они будут придерживаться ограничений.

По его словам, нужен единый подход Еврокомиссии и всех 27 государств-членов, все остальное играет на руку российскому диктатору Владимиру Путину и ставит под сомнение основные принципы внутреннего рынка.

ЕС упразднил эмбарго на импорт украинского зерна

Еврокомиссия отменила ограничения по импорту украинского зерна с 16 сентября.

Почти сразу после этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава введет эмбарго на украинское зерно, несмотря на то, что Еврокомиссия отменила ограничения. О продлении эмбарго сообщили также Венгрия и Словакия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаВенгриязерновой коридорВойна России против Украины