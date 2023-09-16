Германия раскритиковала три страны ЕС за продление эмбарго на импорт зерна из Украины

По его словам, решение Еврокомиссии об отмене эмбарго на импорт украинского зерна было правильным.

Оздемир добавил, что Украине еще нужна помощь, ведь государство зависит от доходов от торговли зерном.

В то же время министр раскритиковал заявления Польши, Венгрии и Словакии о том, что они будут придерживаться ограничений.

По его словам, нужен единый подход Еврокомиссии и всех 27 государств-членов, все остальное играет на руку российскому диктатору Владимиру Путину и ставит под сомнение основные принципы внутреннего рынка.

ЕС упразднил эмбарго на импорт украинского зерна

Еврокомиссия отменила ограничения по импорту украинского зерна с 16 сентября.

Почти сразу после этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава введет эмбарго на украинское зерно, несмотря на то, что Еврокомиссия отменила ограничения. О продлении эмбарго сообщили также Венгрия и Словакия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.