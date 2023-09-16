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Німеччина розкритикувала три країни ЄС за продовження ембарго на імпорт зерна з України

Субота 16 вересня 2023 18:33
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Німеччина розкритикувала три країни ЄС за продовження ембарго на імпорт зерна з України Фото: міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір (flickr.com/boellstiftung)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір привітав скасування Європейською комісією заборони на імпорт українського зерна. При цьому він розкритикував Польщу, Угорщину та Словаччину, які ввели власні обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutschalandfunk.

За його словами, рішення Єврокомісії щодо скасування ембарго на імпорт українського зерна було правильним.

Оздемір додав, що Україні ще потрібна допомога, адже держава залежить від доходів від торгівлі зерном.

В той самий час міністр розкритикував заяви Польщі, Угорщини та Словаччини про те, що вони будуть дотримуватися обмежень.

За його словами, потрібен єдиний підхід Єврокомісії та всіх 27 держав-членів, усе інше грає на руку російському диктатору Володимиру Путіну і ставить під сумнів основні принципи внутрішнього ринку.

ЄС скасував ембарго на імпорт українського зерна

Єврокомісія скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна з 16 вересня.

Майже одразу після цього прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава запровадить ембарго на українське зерно попри те, що Єврокомісія скасувала обмеження. Про продовження ембарго повідомили також Угорщина і Словаччина.

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