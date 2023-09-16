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Германия раскритиковала три страны ЕС за продление эмбарго на импорт зерна из Украины

Суббота 16 сентября 2023 18:33
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Германия раскритиковала три страны ЕС за продление эмбарго на импорт зерна из Украины Фото: министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир (flickr.com/boellstiftung)
Автор: Валерия Полищук

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир приветствовал отмену Европейской комиссией запрета на импорт украинского зерна. При этом он раскритиковал Польшу, Венгрию и Словакию, которые ввели собственные ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutschalandfunk.

По его словам, решение Еврокомиссии об отмене эмбарго на импорт украинского зерна было правильным.

Оздемир добавил, что Украине еще нужна помощь, ведь государство зависит от доходов от торговли зерном.

В то же время министр раскритиковал заявления Польши, Венгрии и Словакии о том, что они будут придерживаться ограничений.

По его словам, нужен единый подход Еврокомиссии и всех 27 государств-членов, все остальное играет на руку российскому диктатору Владимиру Путину и ставит под сомнение основные принципы внутреннего рынка.

ЕС упразднил эмбарго на импорт украинского зерна

Еврокомиссия отменила ограничения по импорту украинского зерна с 16 сентября.

Почти сразу после этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава введет эмбарго на украинское зерно, несмотря на то, что Еврокомиссия отменила ограничения. О продлении эмбарго сообщили также Венгрия и Словакия.

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