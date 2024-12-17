Германия профинансирует передачу Украине еще 20 БМП Marder

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Rheinmetall.

Всего немецкий оборонный концерн уже передал украинским защитникам сотни боевых машин пехоты Marder.

"Поставки будут финансироваться Германией", - уточнили в Rheinmetall.

Как отметили в компании, они получили заказ на поставку в Украину еще 20 боевых машин пехоты Marder 1A3. Его стоимость составляет несколько миллионов евро.

Поставки Marder 1A3

Боевые машины пехоты Marder в модификации 1A3 оснащены дополнительным лазерным дальномером для эффективного и точного поражения целей.

Первые 20 единиц такой техники были переданы украинским защитникам концерном Rheinmetall в марте 2023 года. После этого поставки продолжились.

Капитальный ремонт Marder 1A3 компания Rheinmetall начала весной 2022 года за счет собственных средств. С тех пор БМП постоянно ремонтируются и поставляются для немедленного развертывания.

Стоит заметить, что последние поставки Украине 20 БМП Marder 1A3 компанией Rheinmetall состоялись в конце октября.

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