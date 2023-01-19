Німеччина продовжить військову допомогу Україні за нового міністра оборони

Соціал-демократ Борис Пісторіус був офіційно призначений міністром у четвер, тоді як Німеччина перебуває під тиском з боку західних союзників, які вимагають дозволити використання бойових танків німецького виробництва в Україні для посилення її оборони від вторгнення Росії.

Пісторіус змінив Крістін Ламбрехт, яка після серії помилок оголосила про свою відставку у понеділок.

Напад Росії на Україну зруйнував систему безпеки Європи, заявив Штайнмаєр на церемонії призначення Пісторіуса. Роль президента Німеччини багато в чому церемоніальна.

Штайнмаєр наголосив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну у військовому відношенні та допоможе "у відновленні зруйнованої країни".

"Німеччина не перебуває у стані війни, але роки дивідендів світу, якими ми, німці, так довго й удосталь користувалися, закінчилися. Ми повинні реагувати на погрози, які також націлені на нас", - сказав Штайнмаєр.

Підтримка України

Пісторіус заявив, що його завданням є зміцнення збройних сил, щоб вони могли виконувати свою роботу під час конфлікту в Європі з Росією, яка веде війну проти України.

"Зараз ненормальні часи, у нас в Європі вирує війна. Росія веде жорстоку війну на знищення з суверенною країною, з Україною", - сказав Пісторіус після церемонії.

За його словами, завдання - зробити бундесвер сильним зараз, оскільки йдеться про стримування, ефективність та готовність. "І йдеться про продовження підтримки України, у тому числі й матеріальними засобами бундесверу", - сказав він.

Пісторіус також заявив, що перебудова збройних сил Німеччини є величезним завданням, зазначивши, що останні кілька десятиліть ними нехтували.

Пізніше в четвер Пісторіус має зустрітися зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном, а в п'ятницю керівники оборонних відомств приблизно 50 країн і НАТО зберуться на німецькій авіабазі Рамштайн, щоб обговорити, як забезпечити Київ додатковою зброєю.

Джерело в уряді Німеччини повідомило агентству Reuters, що Берлін дозволить відправку танків німецького виробництва в Україну лише в тому випадку, якщо Сполучені Штати погодяться відправити свої власні танки.