Германия продолжит военную помощь Украине при новом министре обороны

Социал-демократ Борис Писториус был официально назначен министром в четверг, в то время как Германия находится под растущим давлением со стороны западных союзников, требующих разрешить использование боевых танков немецкого производства на Украине для усиления ее обороны от вторжения России.

Писториус сменил Кристин Ламбрехт, которая после серии ошибок объявила о своей отставке в понедельник.

Нападение России на Украину разрушило систему безопасности Европы, заявил Штайнмайер на церемонии назначения Писториуса. Роль президента Германии во многом церемониальная.

Штайнмайер подчеркнул, что Германия продолжит поддерживать Украину в военном отношении и поможет "в восстановлении разрушенной страны".

"Германия не находится в состоянии войны, но годы дивидендов мира, которыми мы, немцы, так долго и в изобилии пользовались, закончились. Мы должны реагировать на угрозы, которые также нацелены на нас", - сказал Штайнмайер.

Поддержка Украины

Писториус заявил, что его задачей является укрепление вооруженных сил, чтобы они могли выполнять свою работу во время конфликта в Европе с Россией, ведущей войну против Украины.

"Сейчас ненормальные времена, у нас в Европе бушует война. Россия ведет жестокую войну на уничтожение с суверенной страной, с Украиной", - сказал Писториус после церемонии.

По его словам, задача - сделать бундесвер сильным сейчас, поскольку речь идет о сдерживании, эффективности и готовности. "И речь идет о продолжении поддержки Украины, в том числе и материальными средствами бундесвера", - сказал он.

Писториус также заявил, что перестройка вооруженных сил Германии представляет собой огромную задачу, отметив, что последние несколько десятилетий ими пренебрегали.

Позже в четверг Писториус должен встретиться со своим американским коллегой Ллойдом Остином, а в пятницу руководители оборонных ведомств примерно 50 стран и НАТО соберутся на немецкой авиабазе Рамштайн, чтобы обсудить, как снабдить Киев дополнительным оружием.

Источник в правительстве Германии сообщил агентству Reuters, что Берлин разрешит отправку танков немецкого производства в Украину только в том случае, если Соединенные Штаты согласятся отправить свои собственные танки.