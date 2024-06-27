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Німеччина продовжить тренування для українських новобранців у 2025 році

Четвер 27 червня 2024 14:22
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Німеччина продовжить тренування для українських новобранців у 2025 році Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Ще більше новобранців української армії можуть пройти базову підготовку в Німеччині з наступного року.

Про це заявив голова командування ЄС Андреас Марлоу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми отримали більше запитів на навчання, оскільки Україна продовжує мобілізацію, зокрема, на базову підготовку, яка в основному здійснюється Великою Британією", - заявив він.

За його словами, це, найімовірніше, вплине на колективні тренування - за участю цілих рот або батальйонів, - які досі проводилися в Німеччині і які слідують за базовою підготовкою.

Марлоу зазначив, що Київ прагне проводити більше тренувань самостійно, щоб спростити логістику і дозволити військам бути доступними на полі бою за коротший термін. Іспанія проводить деякі тренування для українських військ, як і Польща.

Командування спеціальної підготовки (STC) є частиною військової місії Європейського Союзу, створеної 2022 року для навчання близько 60 тисяч українських військовослужбовців різних навичок до середини листопада 2024 року, щоб допомогти Києву в боротьбі з російським вторгненням.

У Німеччині інструктори з 14 країн навчають військовослужбовців управлінню танками та системами протиповітряної оборони Patriot і IRIS-T, снайпери, інженери, парамедики та оператори дронів освоюють свої професії, а IT-експерти вчаться протистояти хакерам.

Відправка інструкторів в Україну

Еммануель Макрон, президент Франції, раніше заявив про намір Парижа сформувати альянс для відправлення військових інструкторів в Україну та проведення навчання українських військ.

Після отримання такої інформації у Росії почали з'являтися погрози. Зокрема, російські дипломати заявили, що французькі інструктори будуть "метою відповідно до закону".

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