Германия продолжит тренировки для украинских новобранцев в 2025 году

Еще больше новобранцев украинской армии могут пройти базовую подготовку в Германии со следующего года.

Об этом заявил глава командования ЕС Андреас Марлоу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы получили больше запросов на обучение, поскольку Украина продолжает мобилизацию, в частности, на базовую подготовку, которая в основном осуществляется Великобританией", - заявил он.

По его словам, это, скорее всего, повлияет на коллективные тренировки - с участием целых рот или батальонов, - которые до сих пор проводились в Германии и которые следуют за базовой подготовкой.

Марлоу отметил, что Киев стремится проводить больше тренировок самостоятельно, чтобы упростить логистику и позволить войскам быть доступными на поле боя в более короткие сроки. Испания проводит некоторые тренировки для украинских войск, как и Польша.

Командование специальной подготовки (STC) является частью военной миссии Европейского союза, созданной в 2022 году для обучения около 60 тысяч украинских военнослужащих различным навыкам к середине ноября 2024 года, чтобы помочь Киеву в борьбе с российским вторжением.

В Германии инструкторы из 14 стран обучают военнослужащих управлению танками и системами противовоздушной обороны Patriot и IRIS-T, снайперы, инженеры, парамедики и операторы беспилотников осваивают свои профессии, а IT-эксперты учатся противостоять хакерам.