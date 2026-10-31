Німеччина продовжила захист українців до 2028 року, але не для всіх чоловіків
Німеччина продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2028 року. Новоприбулі чоловіки призовного віку отримають його лише за певних умов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий вісник Німеччини Bundesgesetzblatt.
Зміни до постанови про перебування українців у Німеччині внесло МВС країни. Нові правила діють з 9 жовтня.
Новоприбулі українці призовного віку, щоб отримати тимчасовий захист, мають надати одне з двох:
- підтвердження, що вони виконали військові обов'язки і легально перетнули кордон України;
- документи, які доводять, що вони не підлягають мобілізації.
Без цього новоприбулим чоловікам призовного віку захист не нададуть.
Німеччина діє відповідно до рішення ЄС. На початку серпня Євросоюз продовжив тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року, але вирішив не надавати його новоприбулим, які не можуть підтвердити виконання військових обов'язків за українським законодавством.
Берлін і раніше давав зрозуміти, що чекає від українських чоловіків повернення додому. Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявляв, що чоловіки призовного віку, які перебувають у країні, мають повернутися в Україну. Він також запропонував допомогу українській владі в їх ідентифікації, зокрема через дані про соцвиплати, реєстрацію та посвідки на проживання.
Частині українських чоловіків Німеччина вже відмовляла в тимчасовому захисті. Ці обмеження стосуються тих, хто приїхав до країни після 31 липня 2026 року.