Німеччина продовжила захист українців до 2028 року, але не для всіх чоловіків

Німеччина продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2028 року. Новоприбулі чоловіки призовного віку отримають його лише за певних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий вісник Німеччини Bundesgesetzblatt.

Німеччина діє відповідно до рішення ЄС. На початку серпня Євросоюз продовжив тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року, але вирішив не надавати його новоприбулим, які не можуть підтвердити виконання військових обов'язків за українським законодавством.

Зміни до постанови про перебування українців у Німеччині внесло МВС країни. Нові правила діють з 9 жовтня.

Берлін і раніше давав зрозуміти, що чекає від українських чоловіків повернення додому. Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявляв, що чоловіки призовного віку, які перебувають у країні, мають повернутися в Україну. Він також запропонував допомогу українській владі в їх ідентифікації, зокрема через дані про соцвиплати, реєстрацію та посвідки на проживання.

Частині українських чоловіків Німеччина вже відмовляла в тимчасовому захисті. Ці обмеження стосуються тих, хто приїхав до країни після 31 липня 2026 року.