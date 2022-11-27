Німеччина прийняла майже в 9 разів більше українських біженців, ніж Франція, - Bild

Біженці з України дуже нерівномірно розподілені в країнах ЄС, які готуються до нової хвилі міграції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
За даними МВС Німеччини від 21 листопада, на які посилається редакція, у Німеччині зараз перебувають 1 027 789 українських біженців.
"Це майже у дев'ять разів більше, ніж у Франції", - констатує видання.
За його підрахунками, лише Баварія прийняла більше українців, ніж сусідня з Німеччиною держава-член ЄС.
Іншою країною, де найбільше осіло українців, які залишили батьківщину через війну, стала Польща. Чехія також прийняла "величезну кількість" біженців, враховуючи чисельність її населення, наголошують журналісти.
Нагадаємо, в уряді Чехії заявили, що готуються до нової можливої хвилі біженців з України. Зараз країна може прийняти лише десятки тисяч людей.
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