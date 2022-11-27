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Німеччина прийняла майже в 9 разів більше українських біженців, ніж Франція, - Bild

Фото: Німеччина прийняла майже в 9 разів більше українських біженців, ніж Франція (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Біженці з України дуже нерівномірно розподілені в країнах ЄС, які готуються до нової хвилі міграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За даними МВС Німеччини від 21 листопада, на які посилається редакція, у Німеччині зараз перебувають 1 027 789 українських біженців.

"Це майже у дев'ять разів більше, ніж у Франції", - констатує видання.

За його підрахунками, лише Баварія прийняла більше українців, ніж сусідня з Німеччиною держава-член ЄС.

Іншою країною, де найбільше осіло українців, які залишили батьківщину через війну, стала Польща. Чехія також прийняла "величезну кількість" біженців, враховуючи чисельність її населення, наголошують журналісти.

Нагадаємо, в уряді Чехії заявили, що готуються до нової можливої хвилі біженців з України. Зараз країна може прийняти лише десятки тисяч людей.

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Біженці