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Германия приняла почти в 9 раз больше украинских беженцев, чем Франция, - Bild

Фото: Германия приняла почти в 9 раз больше украинских беженцев, чем Франция (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Беженцы из Украины очень неравномерно распределены в принимающих странах ЕС, которые готовятся к новой волне миграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По данным МВД Германии от 21 ноября, на которые ссылается редакция, в Германии находятся сейчас 1 027 789 украинских беженцев.

"Это почти в девять раз больше, чем во Франции", - констатирует издание.

По его подсчетам, одна лишь Бавария приняла больше украинцев, чем соседнее с Германией государство-член ЕС.

Другой страной, где осело больше всего украинцев, покинувших родину из-за войны, стала Польша. Чехия также приняла "огромное количество" беженцев, учитывая численность ее населения, подчеркивают журналисты.

Напомним, в правительстве Чехии заявили, что готовятся к новой возможной волне беженцев из Украины. В настоящее время страна может принять всего десятки тысяч человек.

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Беженцы