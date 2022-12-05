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Німеччина прагне стати гарантом європейської безпеки, - Шольц

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Німеччина має намір стати гарантом європейської безпеки. Бо саме такого кроку від неї очікують союзники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю канцлера Німеччини Олафа Шольца для журналу Foreign Affairs.

Як зазначає Шольц, Берлін докладає всіх зусиль для зміцнення світового порядку на основі принципів Статуту ООН. Він наголосив, що безпека, благополуччя та демократія Німеччини залежить від дотримання загальних правил.

"Тому Німеччина прагне стати гарантом європейської безпеки, як на це очікують наші союзники, зводити мости всередині Європейського союзу і бути поборником багатосторонніх рішень для глобальних проблем", - написав канцлер.

Нагадаємо, раніше Шольц заявив, що Збройні сили Німеччини збільшуватимуть свою присутність у програмах Північноатлантичного альянсу та посилюватимуть внесок у захист території країн-членів НАТО.

Крім того, німецький канцлер допустив повернення до "мирного порядку" з Росією, який діяв до початку повномасштабної війни проти України, якщо президент РФ Володимир Путін відмовиться від агресії проти країн-сусідів.

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