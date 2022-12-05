Германия стремится стать гарантом европейской безопасности, - Шольц

Германия намерена стать гарантом европейской безопасности. Поскольку именно такого шага от нее ожидают союзники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью канцлера Германии Олафа Шольца для журнала Foreign Affairs.
Как отмечает Шольц, Берлин прилагает все усилия ради укрепления мирового порядка на основе принципов Устава ООН. Он подчеркнул, что безопасность, благополучие и демократия Германии зависит от соблюдения общих правил.
"Поэтому Германия стремится стать гарантом европейской безопасности, как этого ожидают наши союзники, возводить мосты внутри Европейского союза и быть поборником многосторонних решений для глобальных проблем", - написал канцлер.
Напомним, ранее Шольц заявил, что Вооруженные силы Германии будут увеличивать свое присутствие в программах Североатлантического альянса и усиливать вклад в защиту территории стран-членов НАТО.
Кроме того, немецкий канцлер допустил возвращение к "мирному порядку" с Россией, который действовал до начала полномасштабной войны против Украины, если президент РФ Владимир Путин откажется от агрессии против стран-соседей.
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