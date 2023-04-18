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Німеччина повідомила про доставку в Україну системи ППО Patriot

Фото: ППО Patriot (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 18 квітня, Німеччина повідомила, що вже доставила систему ППО Patriot в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.

Так, Німеччина надасть Збройним силам України:

  • ЗРК Patriot разом із ракетами;
  • 16 вантажівок
  • 2 автомобілі для прикордонників.

В коментарі РБК-Україна речник Повітряних сил Юрій Ігнат не підтвердив і не заперечив, що Patriot вже в Україні, але зазначив, що отримання цієї системи ППО буде знаковою подією, адже вона дозволить збивати ворожі цілі на більшій дистанції.

Він також висловив сподівання, що наступним кроком з боку західних союзників України буде ухвалення рішення щодо літаків F-16.

Система ППО Patriot

Зенітно-ракетна система (ЗРК), основна у своєму роді, що використовується армією Сполучених Штатів і кількома союзними державами. Patriot використовує передові ракети-перехоплювачі з повітря та високоефективні радіолокаційні системи. Patriot була однією з перших тактичних систем у Міністерстві оборони США, яка використовувала летальну автономію в бою.

Зазначимо, що надати Україні комплекси ППО Patriot погодилися США та Німеччина. Пізніше повідомлялося, що Нідерланди також надішлють в Україну дві пускові установки Patriot.

Пізніше повідомлялось, що група українських військових із 70 осіб прибула до Німеччини для навчання роботі із зенітно-ракетним комплексом Patriot.

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