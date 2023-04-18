Німеччина повідомила про доставку в Україну системи ППО Patriot

Так, Німеччина надасть Збройним силам України:

ЗРК Patriot разом із ракетами;

16 вантажівок

2 автомобілі для прикордонників.

В коментарі РБК-Україна речник Повітряних сил Юрій Ігнат не підтвердив і не заперечив, що Patriot вже в Україні, але зазначив, що отримання цієї системи ППО буде знаковою подією, адже вона дозволить збивати ворожі цілі на більшій дистанції.

Він також висловив сподівання, що наступним кроком з боку західних союзників України буде ухвалення рішення щодо літаків F-16.

Система ППО Patriot

Зенітно-ракетна система (ЗРК), основна у своєму роді, що використовується армією Сполучених Штатів і кількома союзними державами. Patriot використовує передові ракети-перехоплювачі з повітря та високоефективні радіолокаційні системи. Patriot була однією з перших тактичних систем у Міністерстві оборони США, яка використовувала летальну автономію в бою.