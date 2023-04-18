Германия сообщила о доставке в Украину системы ПВО Patriot

Так, Германия предоставит Вооруженным силам Украины:

ЗРК Patriot вместе с ракетами;

16 грузовиков

2 автомобиля для пограничников.

В комментарии РБК-Украина спикер Воздушных сил Юрий Игнат не подтвердил и не возразил, что Patriot уже в Украине, но отметил, что получение этой системы ПВО будет знаковым событием, ведь она позволит сбивать вражеские цели на большей дистанции.

Он также выразил надежду, что следующим шагом со стороны западных союзников Украины будет принятие решения по самолетам F-16.

Система ПВО Patriot

Зенитно-ракетная система (ЗРК), основная в своем роде, используемая армией Соединенных Штатов и несколькими союзными государствами. Patriot использует передовые ракеты-перехватчики из воздуха и высокоэффективные радиолокационные системы. Patriot была одной из первых тактических систем в Министерстве обороны США, использовавшей летальную автономию в бою.