Німеччина повернула Україні екснардепа, якого підозрюють у відмиванні мільйонів

Німеччина екстрадувала в Україну колишнього народного депутата VIII скликання. Його звинувачують у маніпуляціях на фондовому ринку та легалізації майже 20 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
Правоохоронці не називають ім'я екснардепа, якого повернули до України, але раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що йдеться про Руслана Демчака.
Колишнього парламентаря передали українській стороні 13 липня у міжнародному пункті пропуску "Краківець - Корчова".
Одразу після цього його затримали.
За рішенням Печерського районного суду міста Києва фігуранту обрали запобіжний захід - тримання під вартою.
"Колишній народний депутат, який свого часу обіймав посаду заступника голови парламентського комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності, був одним із кінцевих вигодонабувачів схеми", - розповіли у поліції.
За даними слідства, у 2017 році учасники злочинної групи організували махінації з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП). Вони проводили штучні операції з купівлі-продажу цінних паперів на фондовому ринку, щоб отримувати інвестиційний прибуток, який не оподатковувався.
Завдяки цим діям екснардеп незаконно отримав та легалізував майже 20 млн гривень.
У 2023 році фігурантам оголосили про підозру, після чого колишній депутат втік за кордон і був оголошений у міжнародний розшук. Наприкінці 2025 року його затримали на території Німеччини.
"Наразі триває судовий розгляд справи щодо нього та інших учасників злочинної групи", - додали правоохоронці.
Ексдепутату загрожує до 12 років позбавлення волі за маніпулювання на ринках та відмивання грошей.
У лютому 2026 року правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували справу екснардепа до суду. Також суд заарештував майно інших учасників схеми з ОВДП, яку організували у 2017 році.
Нагадаємо, Руслан Демчак - народний депутат України VIII скликання (фракція "Блок Петра Порошенка"), який також обіймав посаду заступника голови комітету Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності.
У серпні 2023 року ДБР та Офіс генпрокурора повідомили екс-нардепу про підозру.
За даними правоохоронців, колишній політик сприяв маніпулюванням на фондовій біржі та допомагав легалізувати майно, отримане злочинним шляхом. Через оборудки з державними облігаціями (ОВДЗ) учасники схеми отримали понад 20 мільйонів гривень незаконного прибутку.