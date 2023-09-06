Німеччина потроїть закупівлю боєприпасів. Reuters розповіло, з ким Берлін буде це робити

Німеччина планує потроїти свої витрати на закупівлю боєприпасів у 2024 році. Країна хоче поповнити свої запаси після поставок снарядів Україні.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Він сказав, що Німеччина планує значно збільшити закупівлі боєприпасів у 2024 році.
"Ми прагнемо більш ніж потроїти наші витрати на закупівлю боєприпасів у 2024 році", - заявив він законодавцям у своєму виступі перед парламентом, не вдаючись у подробиці.
Reuters пише, що війна РФ проти України перетворилася на війну на виснаження. Обидві сторони щодня випускають тисячі артилерійських снарядів, що робить їх ключовим елементом на полі бою.
Країни-члени НАТО намагаються поповнити арсенали своїх армій. Раніше Альянс заявляв, що збільшить цілі з накопичення боєприпасів, оскільки Україна використовує снаряди набагато швидше, ніж західні країни можуть їх виробляти.
Джерело Reuters повідомило, що Німеччина веде переговори з Нідерландами і Данією про спільні закупівлі боєприпасів.
"Німеччина готова відкрити свої рамкові контракти на закупівлю боєприпасів для наших партнерів, як пообіцяв раніше цього року міністр оборони Борис Пісторіус", - сказало джерело, не уточнивши подробиць про тип боєприпасів.
На початку травня Рада ЄС ухвалила рішення про допомогу для України для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планується передати Україні 1 мільйон снарядів.
Європейське оборонне агентство (EDA) 5 вересня підписало перші контракти на спільну закупівлю артилерійських снарядів для України. Члени ЄС купуватимуть універсальні снаряди для найпоширеніших артилерійських гаубиць: французької Caesar, польської Krab, німецької Panzerhaubitze 2000 та словацької Zuzana.
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