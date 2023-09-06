Германия утроит закупку боеприпасов. Reuters рассказало, с кем Берлин будет это делать

Германия планирует утроить свои расходы на закупку боеприпасов в 2024 году. Страна хочет пополнить свои запасы после поставок снарядов Украине.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Он сказал, что Германия планирует значительно увеличить закупки боеприпасов в 2024 году.
"Мы стремимся более чем утроить наши расходы на закупку боеприпасов в 2024 году", - заявил он законодателям в своем выступлении перед парламентом, не вдаваясь в подробности.
Reuters пишет, что война РФ против Украины превратилась в войну на истощение. Обе стороны ежедневно выпускают тысячи артиллерийских снарядов, что делает их ключевым элементом на поле боя.
Страны-члены НАТО пытаются пополнить арсеналы своих армий. Ранее Альянс заявлял, что увеличит цели по накоплению боеприпасов, поскольку Украина использует снаряды гораздо быстрее, чем западные страны могут их производить.
Источник Reuters сообщил, что Германия ведет переговоры с Нидерландами и Данией о совместных закупках боеприпасов.
"Германия готова открыть свои рамочные контракты на закупку боеприпасов для наших партнеров, как пообещал ранее в этом году министр обороны Борис Писториус", - сказал источник, не уточнив подробностей о типе боеприпасов.
В начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планируется передать Украине 1 млн. снарядов.
Европейское оборонное агентство (EDA) 5 сентября подписало первые контракты на совместную закупку артиллерийских снарядов для Украины. Члены ЕС будут покупать универсальные снаряды для самых распространенных артиллерийских гаубиц: французской Caesar, польской Krab, немецкой Panzerhaubitze 2000 и словацкой Zuzana.
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