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Германия утроит закупку боеприпасов. Reuters рассказало, с кем Берлин будет это делать

Фото: Министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия планирует утроить свои расходы на закупку боеприпасов в 2024 году. Страна хочет пополнить свои запасы после поставок снарядов Украине.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он сказал, что Германия планирует значительно увеличить закупки боеприпасов в 2024 году. 

"Мы стремимся более чем утроить наши расходы на закупку боеприпасов в 2024 году", - заявил он законодателям в своем выступлении перед парламентом, не вдаваясь в подробности. 

Война на истощение

Reuters пишет, что война РФ против Украины превратилась в войну на истощение. Обе стороны ежедневно выпускают тысячи артиллерийских снарядов, что делает их ключевым элементом на поле боя.

Страны-члены НАТО пытаются пополнить арсеналы своих армий. Ранее Альянс заявлял, что увеличит цели по накоплению боеприпасов, поскольку Украина использует снаряды гораздо быстрее, чем западные страны могут их производить.

С кем Германия может начать закупать снаряды

Источник Reuters сообщил, что Германия ведет переговоры с Нидерландами и Данией о совместных закупках боеприпасов.

"Германия готова открыть свои рамочные контракты на закупку боеприпасов для наших партнеров, как пообещал ранее в этом году министр обороны Борис Писториус", - сказал источник, не уточнив подробностей о типе боеприпасов.

Совместные закупки

В начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планируется передать Украине 1 млн. снарядов.

Европейское оборонное агентство (EDA) 5 сентября подписало первые контракты на совместную закупку артиллерийских снарядов для Украины. Члены ЕС будут покупать универсальные снаряды для самых распространенных артиллерийских гаубиц: французской Caesar, польской Krab, немецкой Panzerhaubitze 2000 и словацкой Zuzana.

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